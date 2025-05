Final da Champions: onde assistir à decisão entre Inter de Milão x PSG

A Champions League será decidida neste sábado (31/5), às 16h (de Brasília), com uma partida entre uma equipe italiana e uma francesa. Inter de Milão e PSG se enfrentam na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, pelo principal título europeu da temporada.

A decisão da Champions será o primeiro encontro entre as duas equipes em torneios continentais. Enquanto o PSG tenta o primeiro título, a Inter quer voltar a vencer a competição, que ganhou pela última vez em 2010, com José Mourinho.

Para chegar à decisão, a Inter de Milão passou pela fase de liga na 4ª posição da tabela, com seis vitórias em oito jogos. No mata-mata, eliminou o Feyenoord nas oitavas e o Bayern de Munique nas quartas, até chegar à semifinal da competição, onde despachou o Barcelona em duas grandes partidas, que terminaram em 7 x 6 no agregado.

Já o PSG chega com um elenco modesto, se comparado às grandes estrelas que estiveram no Parque dos Príncipes nos últimos anos. O Paris Saint-Germain ficou apenas na 15ª posição na primeira fase, e precisou passar pelos playoffs, onde eliminou o Brest. Nas oitavas, tirou o Liverpool, enquanto nas quartas passou pelo Aston Villa. Na semifinal foi a vez de despachar o Arsenal, por 3 x 1 no agregado.

Onde assistir

O duelo entre Inter de Milão e PSG, pela decisão da Champions League, terá transmissão na TV aberta (SBT), TV fechada (TNT) e streaming (Max).