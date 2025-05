“fiz-merda,-matei-minha-mulher”,-disse-homem-que-deu-11-facadas-na-ex

O homem que matou a ex-esposa, aos 34 anos, confessou o crime na 23ª Delegacia de Polícia (P Sul) momentos após o feminicídio. Rafael Moreira da Cruz disse ter matado Liliane Cristina de Carvalho por causa de ciúmes, apesar de os dois já estarem separados há dois meses.

Rafael ainda mostrou aos policiais onde havia deixado a faca do crime, que foi encontrada ainda suja de sangue.

“Ele chegou, ficou rondando o balcão e disse ‘fiz merda, matei minha mulher’”, detalhou o delegado Josué Magalhães, responsável pela 23ª DP.

Liliane foi atacada pelo ex na manhã desta segunda-feira (19/5). Ela tinha três filhos com Rafael. As crianças presenciaram o crime.

Segundo o delegado, as crianças ainda não serão ouvidas formalmente a fim de evitar que elas “revisitem o trauma”.

Ciúmes

Rafael confessou que matou Liliane por ciúmes. Ele contou aos policiais que saiu de casa nesta segunda, já com a faca na cintura.

Ao chegar à casa da mulher, teria perguntado sobre um outro homem, pois suspeitava que Liliane estaria se relacionando com ele. A mulher teria confirmado a relação e sido esfaqueada em seguida.

Feminicídio em Samambaia

Esse é o segundo caso de feminicídio registrado no Distrito Federal em menos de 24 horas. Na noite desse domingo (18/5), outra mulher foi morta também a facadas pelo companheiro. Vanessa da Conceição Sousa tinha 31 anos. Ela foi esfaqueada na clavícula, dentro da própria casa, na QR 421, em Samambaia Norte (DF).

Segundo uma testemunha próxima ao casal, o homem e a vítima tinham uma união estável. Vanessa tinha um filho recém-nascido, fruto de outro relacionamento.

No relato também consta que os dois passaram o dia juntos, bebendo, mas, à noite, Silvoneide Carvalho de Torres, 42, teria chegado alcoolizado ao local do crime, acusando a companheira de ter furtado o celular.

O suspeito fugiu em uma Parati prata. Logo depois, foi preso pela Polícia Militar do DF e levado à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). O delegado plantonista, Sérgio Bautzer, pediu à Justiça a prisão preventiva dele. Silvoneide foi autuado pelo crime de feminicídio.