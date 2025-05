Flamengo vence o Palmeiras, mantém tabu e encosta na liderança

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0 na tarde deste domingo (25), no Allianz Parque, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 21 pontos e colou no líder Palmeiras, que permanece com 22.

O jogo foi marcado por lances polêmicos, principalmente relacionados à arbitragem e à marcação de pênaltis, o que gerou muita reclamação por parte dos palmeirenses. Além disso, o goleiro do Flamengo se destacou como um dos heróis da partida, garantindo o resultado com defesas importantes.

Saiba mais: Goleiro acreano Weverton detona o VAR e critica falta de autonomia dos árbitros: “O Brasil caga tudo”

O Flamengo também manteve um tabu que já dura quase oito anos. A última vitória do Palmeiras sobre o Rubro-Negro no Brasileirão aconteceu no dia 12 de novembro de 2017, quando venceu por 2 a 0, no Allianz Parque, com dois gols de Deyverson.

Com a vitória, o time carioca embolou a briga pela liderança do campeonato. O Cruzeiro, que tem 17 pontos e ainda joga na rodada, também pode se aproximar dos primeiros colocados.

Veja o vídeo: