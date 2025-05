Flamengo vence Palmeiras e diminui diferença no Brasileirão. Veja gols

Em jogo muito disputado, o Flamengo derrotou o Palmeiras por 2 x 0 no Allianz Parque. A partida foi válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado faz com que o Flamengo fique a apenas um ponto de distância do líder Palmeiras. A equipe treinada por Filipe Luís chega a 21 pontos, contra 22 do Verdão.

Arrascaeta marcou o primeiro gol da partida em cobrança de pênalti sofrido por ele mesmo. O camisa 10 deslocou o goleiro Weverton com categoria.

Aos 41 minutos, Ayrton Lucas ampliou com um belo gol após jogada coletiva do Flamengo. Wallace Yan deu um ótimo passe, deixando o camisa 6 cara a cara com Weverton — que foi novamente deslocado. Confira:

Problema para a Seleção

Carlo Ancelotti pode ter problemas para anunciar a convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26/5). Gerson, nome frequente na Amarelinha, sentiu a coxa na partida.

O lance ocorreu nos 10 minutos do primeiro tempo. Gerson tentou seguir em campo, mas foi substituído três minutos depois. O meio-campista lesionou-se ao tentar um passe de três dedos para Michael. Assista: