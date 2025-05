Flamengo x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Botafogo-PB empatou com o Maringá na última rodada da Série C, competição em que é apenas o 15º colocado. O time tentará aproveitar os desfalques do Flamengo para buscar uma vitória por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. A novidade no time paraibano em relação ao jogo de ida está no comando técnico: a diretoria demitiu Antônio Carlos Zago e contratou Márcio Fernandes.

Transmissão

Amazon Prime.

Tempo Real: o ge acompanha todos os lances em Tempo Real (clique aqui).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Flamengo – Técnico: Filipe Luís