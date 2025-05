Flávio Bolsonaro processa aérea argentina após perrengue em viagem

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deu início junto com sua esposa, Fernanda Figueira, a uma ação contra a empresa Aerolíneas Argentinas, companhia aérea tradicional da Argentina, sob a acusação de ter passado por “condições vexatórias” durante a viagem de férias a Bariloche, em julho de 2024.

O casal pede indenização por danos morais e materiais depois de viverem “um pesadelo”. De acordo com Flávio, o voo no qual embarcariam, que sairia de Brasília, foi cancelado sem justificativa prévia, o que atrasou o primeiro trecho da viagem, fazendo com que a família só conseguisse chegar a Buenos Aires, capital portenha, pouco antes da meia-noite.

Em decorrência do primeiro atraso, a conexão para Bariloche só estaria disponível na manhã seguinte. Diante disso, o senador afirma que ele, a esposa e as filhas precisaram pernoitar no saguão do aeroporto. Flávio, no processo, adicionou imagens que mostravam a família deitada no chão do espaço de espera.

O senador pede uma reparação correspondente a uma diária do hotel onde se hospedariam, além do valor pago pelo carro alugado. O casal ainda pede uma compensação de R$ 20 mil por danos morais.

O caso tramita no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDF).