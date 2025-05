Flávio Dino ironiza ofensa recebida no STF e diverte colegas: “Rocambole do inferno”

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), surpreendeu internautas ao ler um comentário ofensivo que recebeu durante a sessão realizada nesta quinta-feira (22/5). Uma pessoa não identificada enviou um recado para a ouvidoria da Corte, chamando-o de “rocambole do inferno”.

Dino falou sobre o assunto enquanto acontecia a votação do julgamento de duas ações que questionam a criação de cargos operacionais nos tribunais de contas dos Estados de São Paulo e Goiás.

Flávio Dino (Foto: Reprodução/Internet) Dino manda suspender pagamento emendas da saúde ao analisar irregularidades

Ao mencionar o comentário, o ministro leu o comentário para elucidar os “tempos de ódio”. “Eu recebi hoje, vindo da ouvidoria do Supremo, uma postagem muito gentil de um cidadão. ‘O ladrão, esse bandido, estava nas ruas pedindo a anistia para ladrão de banco, assassinos’. Ai cita, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Dilma Rousseff e outros. Eu tinha 11 anos e posso garantir que estava jogando bola, brincando de carrinho. Ele disse que eu sou canalha (…) Ele me chama de Rocambole do inferno”.

O ministro arrancou risadas dos presentes e ainda disse que achou a mensagem achou criativa e “até poética”.“Vou perguntar para minha esposa o que ela acha, e ela vai dizer: ‘Você é meu rocambole, não do inferno’’, disparou a autoridade.