Fluminense x Vasco: odds de 50 para apostar no vencedor do clássico

A Novibet preparou uma oferta especial para o clássico carioca entre Fluminense e Vasco, que acontece neste sábado (24/5), às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão 2025. Quem apostar no resultado final da partida pode garantir odds especiais de 50 para o time vencedor.

Como funciona a promoção

Basta escolher quem você acha que vai vencer o jogo – Fluminense ou Vasco – e fazer uma aposta simples de R$1,00 no mercado de resultado final (1X2).

Se o seu palpite for certeiro, você receberá o retorno da aposta com base na cotação original do site e o complemento dos ganhos até o valor equivalente à odd 50 será creditado como aposta extra.

Por exemplo: se apostar R$1,00 no Fluminense com odds de 2.00 e ele vencer, você recebe R$2,00 em dinheiro mais R$48,00 em aposta extra – totalizando o retorno equivalente à cotação promocional de 50.

Termos e condições

A aposta deve ser feita antes do início da partida e com saldo em dinheiro real.

e com saldo em dinheiro real. Promoção válida apenas para apostas no mercado “resultado final” (Fluminense ou Vasco vence).

Aposta máxima de R$1,00.

O valor extra será creditado como aposta bônus , dentro de até 48 horas após o término do jogo.

, dentro de até 48 horas após o término do jogo. A aposta extra tem validade de 7 dias .

. Apenas a primeira aposta será considerada para a promoção.

A oferta está disponível somente para residentes no Brasil com 18 anos ou mais e que ainda não tenham aproveitado outra promoção da Novibet.

Atenção: apostas feitas no mercado Super Odds, com saldo de bônus ou utilizando a função Cash Out não se qualificam para esta oferta.

Apostas são para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e dentro dos seus limites.