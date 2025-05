Fluminense x Vasco: onde assistir ao clássico e prováveis escalações

Na abertura da 10ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Vasco se encontram, no Maracanã, neste sábado (24/5). O clássico carioca acontece às 18h30.

Na 7ª posição da tabela, o Fluminense vem de goleada contra a Aparecidense, no DF, por 4 x 1, pela Copa do Brasil. Com 14 pontos somados, o time de Renato Gaúcho quer a vitória contra o rival carioca para seguir na briga por uma vaga no G-4.

Já o Vasco é o 13ºcolocado e vem de vitória difícil contra o Operário-PR, nos pênaltis, também pela Copa do Brasil. O Cruzmaltino soma 10 pontos e busca o triunfo para se distanciar da zona de rebaixamento.

Vasco é o atual 13º colocado do Brasileirão

Fluminense é o 7°

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio (Freytes), Fuentes; Martinelli, Nonato (Hércules), Ganso; Arias, Serna (Keno), Everaldo.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Payet (Paulinho); Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.

Onde assistir

O clássico ente Fluminense x Vasco, pela 10ª rodada do Brasileirão terá transmissão pela TV aberta (Record) e pay-per-view (Premiere).