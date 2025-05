Fofura: mini pagodeiro de apenas 2 anos conquista clientes de bar em Rio Branco ao tocar pandeiro

Com apenas dois anos, o pequeno Benício Guilherme já tem mostrado que o talento musical corre nas veias. Filho de Victor Rodrigo, Benício encanta quem passa pela tradicional Casa do Rio, em Rio Branco, ao acompanhar o tio — que é baixista — nos shows de Paulo Heverton e banda.

Mesmo tão novinho, o menino já demonstra ritmo, desenvoltura e um verdadeiro amor pela música. Ao lado dos músicos, ele segura os instrumentos, marca o tempo com as batidas e chama a atenção do público com sua fofura e espontaneidade.

Segundo o pai, Benício adora acompanhar o tio nas apresentações e não perde uma oportunidade de subir ao palco. “Ele é apaixonado por música, principalmente pelo pagode. Quando vê o tio tocando, quer estar junto. E quando começa a batucada, ele se empolga mesmo!”, conta Victor, orgulhoso.

O carisma do pequeno músico mirim tem rendido aplausos e muitos registros nas redes sociais. Quem assiste garante: é impossível não se encantar com o pagodeiro mais jovem da cidade.

VEJA O VÍDEO: