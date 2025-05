Foragido da Justiça é preso com arma de fogo após disparos em via pública em Rio Branco

José Nazaré da Cruz Gonçalves, de 43 anos, foi preso no início da noite desta sexta-feira (23) por policiais militares do 1º Batalhão, no Conjunto Universitário 3, em Rio Branco. Ele é acusado de efetuar disparos de arma de fogo em via pública e de intimidar moradores da região.

A Polícia Militar foi acionada por meio do Disque-Denúncia 181 e recebeu a informação de que um homem, supostamente com mandado de prisão em aberto, estaria “tocando o terror” no bairro, efetuando vários disparos.

Os policiais se dirigiram à Rua José Oliveira Maria para verificar a denúncia. No local, após levantamento das informações, foi possível identificar o suspeito e confirmar, por meio do banco de dados nacional, que havia um mandado de prisão em seu nome. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco, pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

Ao notar a chegada da guarnição, José Nazaré tentou se esconder dentro de uma residência. Durante buscas no imóvel, os policiais o encontraram debaixo de uma cama. Com ele, foi apreendida uma arma de fogo artesanal calibre .22, municiada com um projétil intacto.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com a arma e a munição apreendida, para os procedimentos legais.