Força Tática do 1º Batalhão prende homem por tráfico de drogas no ‘Beco da Tiazinha’

Adenilson Dias da Costa, de 21 anos, foi preso, na noite desta quinta-feira (29), acusado de tráfico de drogas na Travessa Sabiá, conhecida popularmente como Beco da Tiazinha, no bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento de rotina na região quando avistou Adenilson arremessando uma sacola plástica para longe.

Ao se aproximarem, os policiais realizaram uma revista pessoal no suspeito, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, dentro da sacola foram encontrados 11 papelotes de skunk, pesando aproximadamente 22 gramas, e 26 pedras de crack, totalizando 14 gramas.

Ao ser questionado sobre a origem das drogas, Adenilson afirmou que estava vendendo os entorpecentes para Andresa Oliveira de Andrade, de 35 anos, conhecida como “Tiazinha”, e William Silva das Neves, conhecido como “De La Cruz”.

Diante dos fatos, Adenilson recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas apreendidas, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.