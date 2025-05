Formada pelo Instituto Marangoni de Milão, Thay Zanoni aplica workshop no Acre; veja na coluna da Marcia Abreu

Quem celebrou nova idade nesta quarta, 21, em clima de alto astral, foi a querida Gigi Manchini, mulher de luz, estilo e coração gigante! A comemoração com certeza foi à altura de sua energia contagiante, com direito a muito carinho de todos que a admiram e aplaudem.

Imagem que fala!

A Move Escola de Negócios apresenta um workshop imperdível com a expert em imagem e estilo Thay Zanoni, formada pelo renomado Instituto Marangoni de Milão.

Com o tema “Importância da Imagem no Ambiente Corporativo”, o evento acontecerá em dois encontros on-line nos dias 27 de maio e 3 de junho, via Zoom.

A proposta? Conectar aparência e posicionamento profissional com inteligência e elegância. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Corre no link da bio da @thayzanoni e garanta sua vaga, porque no mundo dos negócios, imagem também é capital!

ARENA PRAINHA

Parabéns ao Arena Prainha, que recebeu o selo “Mulher+Segura”, concedido pelo governo do Estado, em reconhecimento às ações e projetos em defesa dos direitos das mulheres que o estabelecimento promove, contribuindo para um ambiente seguro e acolhedor.

A conquista do selo destaca o compromisso da Arena Prainha com a segurança e o bem-estar das mulheres, alinhando-se aos esforços governamentais para criar espaços públicos mais inclusivos e respeitosos. Showwwww! Recebendo o selo, a empresária Talita Dal Moro, proprietária da Arena Prainha.

Nos domínios da Cidade Maravilhosa, um jantar regado a boas conversas marcou o reencontro da advogada Mercedes Lavocat com a amiga, designer de joias, Teresa Xavier. Pura sintonia e agenda cultural.

Em clima de afeto familiar, Didh Simão recebeu com alegria a cunhada Luciana, que veio especialmente para celebrar o Dia das Mães em plagas acreanas.

O casal Ricardo Martins e sua esposa Nathalia protagonizou um belo jantar na noite desta segunda, 19, recepcionando o renomado fundador do IBC e mentor de mentores, José Roberto Marques. Cercado por um grupo seleto de convidados, o encontro foi très chic. José Roberto está em Rio Branco, onde ministra um concorrido evento de desenvolvimento pessoal.

Parabéns com afeto para Adriana Souza, que celebrou nova idade dia 20!

Os noivinhos do ano, Camila Rodrigues e Rodrigo Guerra, marcaram presença, representando a empresa Barriga Verde, no evento promovido pela Stella Iluminação. Puro charme e energia boa!

Em clima de dolce far niente, Joiceli Cadaxo segue desbravando paisagens deslumbrantes em seu tour europeu. Apaixonada por viagens, ela vive cada destino como se fosse o primeiro!