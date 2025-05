Fornecimento de água é interrompido totalmente em Sena Madureira após pane na captação

O fornecimento de água potável para os bairros de Sena Madureira foi interrompido completamente neste domingo (25) em razão de um problema no motor da captação que fica no rio Iaco. Em comunicado emitido hoje, o Saneacre informou que as equipes de manutenção já foram acionadas.

De acordo com Alan Ferraz, diretor de operações do Saneacre, os devidos reparos deverão começar na manhã desta segunda-feira (26) e o abastecimento tende a voltar a normalidade somente às 17 horas desta segunda-feira.

Diante do problema, os consumidores terão que recorrer aos carros-pipas para suprir suas demandas do dia-a-dia.