Foto oficial de Poze preso é tirada em presídio dominado pelo CV; veja

A coluna teve acesso com exclusividade à foto de identificação de Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, registrada no momento de sua entrada no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. A imagem integra o prontuário oficial da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

A fotografia foi tirada durante o procedimento de triagem realizado na Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3A), unidade reconhecida como sob domínio do Comando Vermelho. No mesmo registro, Poze declarou pertencer à facção criminosa, recusando-se a marcar a opção “neutro” oferecida no formulário padrão. Ele também indicou ter ensino médio incompleto e não possuir bens a serem acautelados no momento da prisão.

A imagem é usada como parte do cadastro interno do sistema penal fluminense. Além da fotografia, o prontuário contém dados como a data da prisão — 29 de maio de 2025 —, o tipo da ordem judicial (prisão temporária por 90 dias) e o local onde ele foi detido. A ficha também registra características físicas, tatuagens, grau de escolaridade e profissão declarada: cantor.

Múltiplas investigações

MC Poze foi preso por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Ele também é investigado por tortura e cárcere privado, após um homem afirmar ter sido agredido pelo cantor e mantido contra a vontade dentro de sua casa.

Em outra frente, a Polícia Civil apura a presença de homens armados com fuzis em um show do artista realizado na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, dias antes da morte de um agente da Core em operação policial.

A imagem obtida pela reportagem é o retrato mais recente de Poze como interno do sistema prisional, em um momento em que o funkeiro enfrenta o maior cerco jurídico de sua carreira.