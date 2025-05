fotos:-davi-brito-compartilha-antes-e-depois-de-lipo-hd

Davi Brito passou, recentemente, por uma lipo HD para deixar o abdômen definido. O campeão do BBB 22 aproveitou para publicar no Instagram imagens em períodos diferentes da recuperação pós-procedimento, com o resultado após 6, 10, 14 e 26 dias desde a cirurgia.

“Ó para isso… que evolução”, declarou Davi, animado com os resultados. Pelos Stories, ele mostrou que está fazendo massagens modeladoras para ajudar na recuperação e realçar os gominhos.

Ex de Davi Brito diz que ele mentiu e se revolta com acusações

A dentista Adriana Paula, ex-namorada do campeão do BBB 24, Davi Brito, se pronunciou oficialmente na manhã desta segunda-feira (19) após o ex-companheiro registrar um boletim de ocorrência alegando ter sido ameaçado por ela. A defesa da dentista classificou as acusações como “irresponsáveis” e disse que está tomando providências nas esferas cível e criminal.

“A Sra. Adriana Paula, por meio de sua assessoria jurídica, vem a público esclarecer que todas as alegações recentemente divulgadas por seu ex-companheiro são absolutamente inverídicas, e não refletem a realidade dos fatos”, afirmou a advogada Lalesca Moreira, em nota enviada ao portal LeoDias.