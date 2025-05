Fotos de Sebastião Salgado estão em exposição na França: “Minha vida”

Mais de 400 fotos de Sebastião Salgado estão estampadas em uma exposição no centro de Les Franciscains, em Deauville, na França. As imagens fazem parte do acervo do Maison Européenne de la Photographie. O fotógrafo morreu nesta sexta-feira (22/5), após anos enfrentando problemas de saúde decorrentes de uma malária, contraída em 1990.

“Quando chegamos lá, fizemos um passeio pela exposição. E, para mim, foi como fazer um passeio pela minha própria vida. Eu tive o privilégio — porque é um privilégio — de ter podido ir a todos esses lugares. Às vezes, as pessoas me dizem: ‘Sebastião, você é um artista.’ E eu respondo: ‘Não, sou fotógrafo.’ Porque só os fotógrafos têm o direito de duvidar”, declarou, em entrevista à Forbes.

Ele comentou sobre os desafios da profissão. “Quando vamos a todas essas regiões do mundo, enfrentando todos os problemas e desafios que você pode imaginar, nos perguntamos: sobre ética, legitimidade, segurança. E cabe a nós encontrar a resposta, sozinhos”, relatou.

“Quantas vezes na minha vida eu pus a câmera de lado e sentei para chorar? Porque era dramático demais, e eu estava sozinho.” Sebastião Salgado

Salgado ainda comentou que o poder do fotógrafo é estar nesses locais. “Porque um jornalista pode obter informações de um lado ou de outro, montar um sistema que vai trazer a informação correta, mas ele não precisa estar presente. Um fotógrafo, se não estiver lá, não tem a imagem. Ele precisa ir até lá”, pontuou.

Ele ainda comentou que o fotógrafo se expõe muito. “Por isso, é um privilégio imenso. E, ao caminhar pela exposição, observando um pouco, é impressionante como viajei de volta no tempo, pela minha própria vida”, disse.