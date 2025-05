fotos:-maike-e-renata-surgem-em-clima-de-romance-em fortaleza

Renata Saldanha e Maike Allan estão em clima de romance. Os pombinhos, que iniciaram um relacionamento dentro do BBB25, estão juntinhos em Fortaleza, capital do Ceará, e foram flagrados abraçadinhos na porta do JP Steakhouse, na tarde deste sábado (24/5).

A coluna Fábia Oliveira recebeu registros exclusivos do casal, que chegou a se envolver em uma polêmica no reality show da TV Globo. O representante comercial foi acusado de abusar da sister, que saiu vitoriosa do programa. Mais tarde, tudo ficou esclarecido.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Maike Allan e Renata Saldanha estão curtindo Fortaleza juntinhos

Reprodução 2 de 8

Maike Allan e Renata Saldanha foram clicados abraçados

Reprodução 3 de 8

Maike Allan e Renata Saldanha conversaram com várias pessoas

Reprodução 4 de 8

Maike Allan e Renata Saldanha surgem em clima de romance em Fortaleza

Instagram/Reprodução 5 de 8

6 de 8

BBB25: Renata e Maike se beijam e reação de Vitória viraliza. Assista!

Reprodução/Redes sociais 7 de 8

Maike e Renata aos beijos na festa do BBB25

Reprodução/Redes sociais 8 de 8

Maike e Renata

Reprodução/Redes sociais

Renata falou da relação

Renata Saldanha abriu o jogo sobre o atual status da sua relação com Maike Allan, com quem iniciou um romance durante o BBB25. No fim de abril, a campeã do reality respondeu algumas perguntas feitas por fãs nas redes sociais, em uma caixinha de perguntas e decidiu falar sobre o assunto.

Ao ser questionada sobre a relação, a bailarina afirmou que está tudo bem entre os dois, que foram aliados no confinamento.

Leia também

“Essa pergunta é campeã. Só para avisar que está tudo bem, nós estamos bem, está tudo bem entre nós, para quem tinha dúvida sobre como estávamos”, garantiu ela.

“Shipp” Reike

Renata também foi perguntada se o “shipp” Reike – junção de Renata com Maike – ainda permanece vivo, a bailarina explicou que os dois estavam se conhecendo fora do confinamento.

“É como a gente lida com outros relacionamentos na vida, pelo menos como lidei com tudo. A gente está se conhecendo”, entregou ela. “A gente conversou e estamos nesse momento de se conhecer, de entender um pouco tudo isso. É novidade para mim e para ele também”, concluiu.

Vale lembrar que, durante a festa de 60 anos da Globo, Renata “fugiu” ao ser questionada sobre Maike: “Renata, e Maike? Por que ele não veio com você?”, perguntou uma jornalista. “Ihhhh”, respondeu a bailarina, virando as costas e deixando o local. O momento viralizou na web.