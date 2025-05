França proíbe cigarros em vários locais públicos a partir de julho

A França vai proibir pessoas de fumarem em áreas públicas, como praias, parques, jardins públicos, áreas externas de escolas, pontos de ônibus e locais esportivos a partir de 1º de julho. De acordo com Catherine Vautrin, ministra da Saúde e da Família do país, a medida visa proteger as crianças.

“Onde quer que haja crianças, o fumo deve desaparecer”, afirmou a ministra em declaração ao jornal francês Ouest France, nesta quinta-feira (29). Ela ainda diz que “uma geração sem fumo é possível, e começa agora”.

A proibição, que faz parte do Programa Nacional de Controle do Tabaco da França, não inclui terraços de cafés, nem cigarros eletrônicos. Vaultrin acredita que a liberdade de fumar “termina onde começa o direito das crianças de respirar ar puro”.

A infração da regra implica multa de 135 euros, cerca de R$ 867, informou o governo francês.

O Ministério da Saúde e da Família relatou que o cigarro mata cerca de 200 pessoas todos os dias na França. Anualmente, 75 mil pessoasmorrem devido a complicações relacionadas ao tabaco, diz um relatório publicado este mês pelo Observatório Francês de Drogas e Tendências Viciante.

Segundo uma pesquisa feita pela ONG “La Ligue contre le cancer”, quase oito em cada 10 pessoas são a favor da nova medida. Além disso, 83% apoiavam uma legislação semelhante para cigarros eletrônicos.

Fumar em estabelecimentos como restaurantes e casas noturnas é proibido na França desde 2008. O Programa Nacional Antitabaco do governo francês, que teve início em 2023, propôs que a população “aceite o desafio de uma geração sem tabaco a partir de 2032”.

No ano passado, o Reino Unidoanunciou uma proibição parecida com a francesa. O governo da Espanha também comunicou, nesta quinta-feira, seus planos de proibir o fumo em diversos locais, incluindo terraços de bares e restaurantes, campi universitários, veículos usados ​​para fins de trabalho e eventos esportivos ao ar livre.