Francine e Junior deixam o Power Couple 7; volta de Carol e Radamés indigna Dhomini

Francine e Junior foram os eliminados do Power Couple 7 durante a D.R desta quinta-feira (22/5). O casal disputou a preferência do público com Carol e Radamés e Silvia e André, mas foi a dupla menos votada pelos fãs do reality show para continuar na competição. Dhomini se indignou ao ver o retorno de Carol, sua maior rival na atração.

Os apresentadores encerraram a votação e anunciaram o primeiro casal salvo pelo público. “Quem vai pegar o caminho de volta para a mansão são vocês, Carol e Radamés! Podem voltar para a mansão”, anunciou Rafa Brites. A volta do casal de atletas para a sede revoltou os adversários do chamado Grupão”, encabeçado pelos casais Gretchen e Esdras e Adriana e Dhomini.

Antes de deixar o Power Couple, o casal “Bilus”, como ficaram conhecidos Francine e Junior, deixaram uma herança para Ana Paula e Antony, seus aliados no jogo. Os piauienses terão o poder de tirar 5 mil reais de um dos adversários durante a próxima rodade de apostas.

Bronca de Rafa Brites

Felipe Andreoli e Rafa Brites iniciaram o Power Couple desta quinta-feira (22/5) dando uma bronca nos casais que estão confinados no reality show. Após Dhomini partir para cima de Carol, esposa de Radamés, durante a votação que definiu quais casais iriam disputar a D.R, a apresentadora pediu que os participantes tomem cuidado para não ultrapassarem os limites dentro do jogo.

“Ontem os ânimos se exaltaram e o que a gente viu aqui não foi legal. Tomem cuidado para não cruzar nenhum limite dentro do jogo. Estamos preparados para garantir a integridade física de todos, especialmente de todas as mulheres. Repito, tomem cuidado com o limite”, afirmou Rafa Brites.