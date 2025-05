Frente fria chega a Rio Branco com chuva e ventos fortes; madrugada poderá ter queda de temperatura

A capital do Acre recebeu nesta quarta-feira (28) a primeira friagem de 2025, marcada por chuva e ventos fortes em diversos pontos da cidade. A mudança no clima começou no final da tarde, já com o tempo nublado.

De acordo com os metereologistas, as temperaturas devem continuar baixas até, pelo menos, a sexta-feira (30), com mínimas que podem chegar a 13°C em algumas regiões, principalmente no interior do estado. Na capital, os termômetros devem registrar entre 14°C e 16°C durante as noites e madrugadas.

Desde o final da tarde, os ventos ficaram mais intensos e o tempo passou a ficar nublado, com queda nas temperaturas, principalmente em Rio Branco e nas cidades do interior. A previsão indica que o clima deve permanecer frio pelos próximos dias.

O tempo deve seguir com céu encoberto, vento gelado e possibilidade de chuvas isoladas, comuns durante episódios de friagem.

Veja o vídeo: