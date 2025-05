Frente fria chega a SP e clima tem mudança drástica: veja como fica

Uma nova e intensa frente fria chega nesta quarta-feira (28/5) a São Paulo, trazendo temporais e derrubando as temperaturas. As condições meteorológicas vão mudar drasticamente o clima em todo o estado. A região do centro-oeste paulista deve ser uma das mais atingidas.

Segundo a Defesa Civil do Estado, há risco de temporais isolados a partir da tarde, mas sem risco de acumulados significativos.

Na capital, o dia amanheceu com termômetros ao redor dos 18°C e céu com poucas nuvens. “O sol vai predominar desde o amanhecer, o que favorece a rápida elevação das temperaturas”, informa boletim meteorológico do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). “A máxima prevista é de 27°C, com índices mínimos de umidade do ar próximos dos 40%.”

Ainda de acordo com o CGE, a aproximação da frente fria proporciona o aumento de nebulosidade a partir do fim da tarde na cidade de São Paulo. “Entretanto, no decorrer do dia ocorrem rajadas de vento que podem superar os 60km/h e provocar queda de árvores.”

Rajadas de vento fortes

A Climatempo informa que São Paulo deve registrar novos recordes de menor temperatura do ano nos últimos três dias de maio. O mais provável é que o frio intenso ocorra na madrugada ou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (30/5) e de sábado (31/5).

Há previsão de chuva e de rajadas de vento fortes, que podem ultrapassar os 70 km/h, especialmente entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Climatempo acrescenta que, no litoral sul paulista, as rajadas podem chegar aos 90 km/h.