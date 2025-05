Friale anuncia data da primeira grande friagem de 2025 no Acre; temperaturas podem ficar abaixo de 15ºC

O Acre se prepara para a primeira grande friagem de 2025, prevista para chegar ao estado na próxima quarta-feira (28). Segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale, uma intensa massa de ar frio de origem polar já está confirmada pelos modelos climáticos e deve avançar sobre a América do Sul, atingindo com força o Norte do Brasil e derrubando significativamente as temperaturas no estado.

Diferentemente de outras frentes frias, que perdem intensidade ao cruzarem o oceano, essa massa de ar será continental, ou seja, avançará exclusivamente por terra firme, sem a interferência marítima. Essa condição potencializa o seu poder de resfriamento, criando o cenário ideal para a ocorrência da friagem no Acre.

Em Rio Branco, a previsão é que as temperaturas fiquem abaixo de 15ºC, marcando um dos episódios de frio mais intensos do ano.

Além do Acre, o fenômeno deve alcançar também o estado de Rondônia e o sul do Amazonas. A queda brusca na temperatura não será provocada por chuvas ou excesso de nuvens, mas sim pelo avanço direto do ar polar sobre a região.

As autoridades e especialistas recomendam que a população se prepare para os dias mais frios, especialmente grupos vulneráveis como crianças e idosos.