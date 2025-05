Frio persiste e geada se espalha no Sul; confira o clima neste sábado

As baixas temperaturas vão persistir neste final de semana em áreas do Centro-Sul do país, mantendo a condição de geada em estados do Sul, especialmente nas áreas serranas da região.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a geada deve se espalhar de forma ampla por boa parte do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina e todo o estado do Paraná.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Serra de SC amanheceu com geada

Reprodução/ NSC Total 2 de 4

Episódios de geada são comuns na cidade

Reprodução/ NSC Total 3 de 4

Cidade de SC fica coberta por gelo e amanhece com -4°C

Divulgação/ Sérgio Felipe Rodrigues 4 de 4

Serra catarinense

Reprodução/ NSC Total

O fenômeno meteorológico também poderá se estender ao centro-sudoeste de São Paulo e a áreas do sul e sudeste de Mato Grosso do Sul. Ainda há chance de geada mais fraca e localizada em cidades da Serra da Mantiqueira, tanto em Minas Gerais quanto no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Leia também

A previsão é de que a condição de geada persista no Sul do país até este domingo (1º/6). O Inmet alertou os produtores rurais da região para os eventuais prejuízos às lavouras. A geada vem ocorrendo desde quinta-feira (29/5), em decorrência da incursão de uma intensa massa de ar frio sobre áreas do país.

Até às 8h dessa sexta-feira (30/5), as menores temperaturas na Região Sul foram registradas nas cidades gaúchas de Quaraí e Cambará do Sul, ambas com 0,9°C; São José dos Ausentes (RS) e Colombo (PR), com 1,1°C; Marechal Cândido Rondon (PR), com 2,1°C; Rio do Campo (SC), com 2,9°C; e Erechim e Vacaria, ambas com 3°C.

No final de semana, também poderão ocorrer pancadas de chuva forte e isoladas em parte do litoral do Nordeste, especialmente no litoral da Bahia, no extremo Norte do país e entre o Espírito Santo e o leste de Minas Gerais.