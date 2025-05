Fungo fatal de “The Last of Us” vai se espalhar pelo mundo, diz estudo

Fungos causadores de infecções, responsáveis por milhões de mortes por ano, se espalharão significativamente para novas regiões à medida que o planeta esquenta, prevê uma nova pesquisa — e o mundo não está preparado.

Esses seres estão absolutamente em toda parte. Um vasto reino de organismos, de bolores a cogumelos, eles crescem em ambientes como solo, composto orgânico e água. Têm um papel importante nos ecossistemas, mas podem ter um impacto devastador na saúde humana: infecções fúngicas matam cerca de 2,5 milhões de pessoas por ano, e a falta de dados faz com que esse número possa ser ainda maior.

Ainda estamos muito longe de compreendê-los totalmente, especialmente sobre como esses organismos incrivelmente adaptáveis vão reagir a um clima em aquecimento.

Uma equipe de cientistas da Universidade de Manchester usou simulações computacionais e previsões climáticas para mapear a possível propagação futura do Aspergillus, um grupo comum de fungos encontrado em todo o mundo, que pode causar aspergilose — uma doença potencialmente fatal que afeta principalmente os pulmões.

Eles descobriram que certas espécies de Aspergillus irão expandir seu alcance à medida que a crise climática se intensifica, avançando por novas áreas da América do Norte, Europa, China e Rússia. O estudo, publicado este mês, está atualmente em processo de revisão por pares.

“Fungos são relativamente pouco estudados em comparação com vírus e parasitas, mas esses mapas mostram que patógenos fúngicos provavelmente impactarão a maioria das regiões do mundo no futuro”, disse Norman van Rijn, um dos autores do estudo e pesquisador em mudanças climáticas e doenças infecciosas na Universidade de Manchester.

O campo recebeu nova atenção graças à popular série da HBO “The Last of Us”, que mostra pessoas tentando sobreviver em um mundo onde um fungo mutante infeccioso transformou a maior parte da população em monstros violentos.

É ficção, disse van Rijn, mas ele espera que a série ajude a aumentar a visibilidade das infecções fúngicas que, na realidade, estão matando milhões.

Fungos do gênero Aspergillus crescem como pequenos filamentos em solos do mundo todo. Como quase todos os fungos, liberam enormes quantidades de esporos microscópicos que se espalham pelo ar.

Humanos inalam esses esporos diariamente, mas a maioria das pessoas não terá problemas de saúde; o sistema imunológico os elimina.

A história é diferente para pessoas com condições pulmonares, como asma, fibrose cística e DPOC, além de indivíduos com sistema imunológico comprometido, como pacientes com câncer, transplantados e pessoas que tiveram gripe grave ou Covid-19.

Se o sistema imunológico não consegue eliminar os esporos, o fungo “começa a crescer e basicamente meio que te consome de dentro para fora, falando de forma bem direta”, afirmou van Rijn.

A aspergilose tem taxas de mortalidade muito altas, entre 20% e 40%, segundo ele. Também é muito difícil de diagnosticar, já que os médicos nem sempre consideram essa possibilidade e os pacientes frequentemente apresentam febre e tosse, sintomas comuns a muitas doenças.

Os patógenos fúngicos também estão se tornando cada vez mais resistentes aos tratamentos, acrescentou van Rijn. Existem apenas quatro classes de medicamentos antifúngicos disponíveis.