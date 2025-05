Funkeiro é preso em Fortaleza por fazer músicas sobre facção criminosa

Francisco Wanderson Mendes, mais conhecido como MC Dym, de 31 anos, foi preso em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (23/5), após desembarcar no aeroporto da cidade. O artista tinha um mandado de prisão contra ele em aberto, por suposto envolvimento com facção criminosa. Outras 19 pessoas foram presas na mesma operação, entre elas MC Dick.

Dym havia ido para o Ceará para realizar dois shows, um em Fortaleza, nesta sexta-feira, e outro em Acaraú, a 237 quilômetros da capital, no sábado (24/5). Ele chegou a postar uma foto dentro do avião, mas foi detido por equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

MC Dym, esposa e filha

MC Dym foi rpeso no Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE), por envolvimento com facção criminosa

MC Dym foi rpeso no Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE), por envolvimento com facção criminosa

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, MC Dym e MC Dick promoviam a facção Comando Vermelho por meio das músicas. “O papel deles dentro dessa organização criminosa era exatamente promover essa facção criminosa, romantizar o crime organizado e, com isso, buscar que novos jovens, novas pessoas integrassem aquele grupo”, falou o delegado ao portal.

Gutiérrez também informa que os dois conheciam bem a dinâmica da atuação da facção e sabiam quais as pessoas que deveriam destacar nas canções.

“Eles faziam um trabalho muito minucioso de saber peculiaridades locais, entender a dinâmica do crime, para construir essas músicas, para enfatizar criminosos específicos, para enfatizar grupos específicos dentro dessa facção”, afirmou a autoridade.

Quem são os funkeiros

Carioca, MC Dym tem mais de 40 mil sefuidores nas redes sociais e e 4,5 mil seguidores em uma das plataformas de música.

Casado e pai, ele costuma compartilhar com os seguidores ao dia a dia e as produções musicais, que exaltam as atividade do Comando Vermelho. “Se tentar pegar o bonde, é bala”, diz o trecho de uma de suas músicas.

Carlos Eduardo de Almeida Pires, mais conhecido como MC Dick, também faz apologia ao crime em suas músicas.

“Toda semana os ‘cana’ tenta e a bala voa. Nós é o CV. […] Para os ‘alemão’ tem muita glock e muita munição”, diz um trecho da música X9 Nós Cancela, que também tem ameaças direcionadas à polícia.