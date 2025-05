Gabriel Brazão, do Santos, é o goleiro com mais defesas no mundo

Gabriel Brazão, do Santos, faz uma grande temporada. As boas atuações recentes renderam ao jogador de 24 anos o posto de goleiro com mais defesas do mundo em 2025.

O levantamento, feito pelo Sofascore, se dá pelas 20 ligas mais populares do mundo. São elas: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Brasil, Arábia Saudita, Holanda, Portugal, Turquia, Estados Unidos, Bélgica, Egito, Argentina, Escócia, Grécia, Croácia, México, Dinamarca e Rússia.

Goleiros com mais defesas em 2025

Gabriel Brazão (Santos) – 94 defesas Yehvan Diouf (Reims) – 92 defesas Nahuel Guzmán (Tigres) – 89 defesas João Riccardo (Fortaleza) – 87 defesas Thibaut Courtois (Real Madrid) – 85 defesas Yan Sommer (Inter de Millão) – 82 defesas Lucas Arcanjo (Vitória) – 81 defesas

Apesar do grande momento de Gabriel, Santos está na 18ª posição do Campeonato Brasileiro, com oito pontos e 10 rodadas. Juventude, 19º, tem a mesma quantidade de pontos que o clube paulista e um jogo a menos.