Gaby Amarantos rebate críticas após emagrecimento e transformação significativa

Em um desabafo nas redes sociais, Gaby Amarantos abordou as críticas relacionadas à sua significativa perda de peso. A cantora, que emagreceu mais de 35 kg e agora pesa 60 kg, passando a vestir o manequim 36, comentou sobre o processo de emagrecimento. Sendo frequentemente atacada, a intérprete não se calou e se posicionou contra as ofensas, afirmando que não vai deixar de compartilhar suas conquistas por causa dos haters. Segundo a compositora, não quer ficar presa no parecer dos outros.

“Eu não vou deixar de postar as minhas vitórias por causa de ninguém, porque eu não acho justo comigo. E sim, mudei de opinião. É óbvio que mudei de opinião a partir do momento em que aquele corpo começou a me fazer mal, começou a me impedir de fazer várias coisas. Não quer dizer que eu não gostava do corpo que eu tinha antes. Eu só estou muito mais leve, muito mais. Eu não vou ser hipócrita! É claro que eu estou muito melhor agora. E eu tenho direito de fazer o que eu quiser e, inclusive, mudar de opinião”, disparou Amarantos.

Gaby Amarantos está com 46 anos Foto: Brazil News Gaby Amarantos exibindo o corpo de biquini após perder 35 quilos Reprodução Instagram Cantora Gaby Amarantos decidiu emagrecer por questões de saúde; ela perdeu cerca de 35 kg Reprodução Instagram Cantora Gaby Amarantos decidiu emagrecer por questões de saúde; ela perdeu cerca de 35 kg Reprodução Instagram

“Não quero aqui parecer que agora, por conta desse surto de emagrecimento geral, as canetinhas e tudo que está rolando, emagreci. Foi porque senti que isso ia ser bom para minha saúde e, por conta disso, mexeu muito na minha autoestima. Enquanto tinha meu corpo anterior e enquanto ele me possibilitava fazer tudo o que queria, eu estava muito feliz com ele. Gente, eu me achava tão linda quanto. Não é porque agora estou melhor, porque agora estou mais bonita”, completou Gabriela.

“Eu me achava gata antes. Eu me acho linda, maravilhosa, gostosa e gata agora! Mas a diferença da mobilidade, do tesão pela vida, da disposição é surreal. Eu quero poder gritar isso para todas as pessoas e quero poder dizer para as pessoas que o importante é a gente ter coragem de fazer as mudanças, aquelas que a gente acha que a gente tem que fazer e não ficar preso na opinião dos outros, porque fiquei muito tempo com medo de mudar”, finalizou a sensação do tecnobrega.