Galípolo: Haddad enfrenta “trilemas”, mas agiu rápido com recuo no IOF

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, elogiou a “tempestividade” com que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agiu ao suprimir trechos das mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), tributo que incide sobre operações de crédito, câmbio e seguro.

As medidas anunciadas provocaram repercussão negativa no mercado financeiro e, por causa disso, o governo decidiu revogar parte das mudanças apenas poucas horas após o anúncio.

Em palestra nesta sexta-feira (23/5), da qual participou por videoconferência, Galípolo disse que hoje a questão fiscal no Brasil “passa quase por um trilema” em razão da “camada adicional de complexidade”. Na visão dele, o titular da Fazenda foi “democrata” ao ouvir as reações e rever parte das mudanças.

“Todo mundo precisa louvar e reconhecer que o ministro, como bom democrata que é, em poucas horas suprimiu a medida. Antes mesmo do mercado abrir, ele tinha ouvido o mercado e fez a alteração que não causou dano”, disse Galípolo no XI Seminário Anual de Política Monetária, organizado pelo Centro de Estudos Monetários do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre), realizado no Rio de Janeiro.

Leia também

“Ficou claro que objetivo do Ministério da Fazenda era o esforço de perseguir e atender a meta fiscal, em trabalho de justiça tributária e sustentabilidade fiscal”, completou Galípolo.

Ele disse ainda que nunca teve “muita simpatia” pela ideia do IOF sobre remessas ao exterior, o que, segundo ele, “não implica nenhum tipo de ingerência ou reflexo sobre o que a Fazenda deve fazer”. Galípolo se reuniu na última terça-feira (20/5) com Haddad na sede da Fazenda.

O chefe do BC ainda destacou que a antipatia ao IOF sobre remessas sempre foi sua “posição pessoal”, apesar de a definição das alíquotas do imposto não estarem dentro das atribuições de seu mandato no órgão. Nesta sexta, ele destacou que tem “zelo pela devida separação institucional” das políticas monetária e fiscal.

Galípolo foi ouvido pelo Planalto

A coluna Igor Gadelha, no Metrópoles, apurou que o Palácio do Planalto ouviu o presidente do Banco Central antes do anúncio do recuo. Fora da agenda, Galípolo se reuniu na sede do Planalto com Rui Costa. Na conversa, o presidente do BC deixou claro ao ministro ser contrário ao uso da alíquota de IOF como expediente para perseguir o objetivo fiscal. Galípolo — que já foi secretário-executivo de Haddad em 2023, antes de ser indicado ao Banco Central — teria expressado sua resistência à proposta.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

8 de outubro – O Senado Federal do Brasil realiza a sabatina de Gabriel Galípolo para nomeação como presidente do Banco Central do Brasil, a partir de 2025, sob a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Reprodução/Instagram 2 de 5

Breno Esaki/Metrópoles @BrenoEsakiFoto 3 de 5

Breno Esaki/Metrópoles @BrenoEsakiFoto 4 de 5

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 5 de 5

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Sem mencionar essa reunião, Galípolo disse que não foi presencialmente ao Rio nesta sexta e participa do evento de Brasíli, por videoconferência, porque avaliou que “era pouco adequado hoje para minha agenda conseguir o deslocamento”.

Os recuos

O primeiro recuo do Ministério da Fazenda diz respeito às aplicações de investimentos de fundos nacionais no exterior. Originalmente, a alíquota para tal movimentação era zero. Com as mudanças anunciadas nessa quinta, foi implementada a taxação equivalente a 3,5%. Com o recuo divulgado, o IOF volta, portanto, a não incidir sobre esse tipo de transação.

O segundo ponto refere-se à cobrança de IOF sobre remessas ao exterior por parte de pessoas físicas. A pasta esclareceu que as remessas destinadas a investimentos continuarão sujeitas à alíquota atualmente vigente de 1,1% – ou seja, sem alterações.

“Este é um ajuste na medida — feito com equilíbrio, ouvindo o país, e corrigindo rumos sempre que necessário”, disse a pasta, em publicação no X.