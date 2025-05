Galvão Bueno curte funk em balada de Mônaco às vésperas da volta a F1

A balada fica em Mônaco, mas Galvão Bueno mostrou que quando tem brasileiro na casa, é o Brasil que toma conta. O comentarista volta a narração da Fórmula 1 neste domingo (25/5) durante o GP de Mônaco, mas aproveitou a noite de folga na véspera para curtir a noitada no país europeu, e claro que teve direito a bandeira do Brasil, lança confete e funk estourando na caixa de som.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Galvão Bueno foi visto curtindo ao som de “Menina de Vermelho”, na voz do MC Menor JP. O registro logo ganhou as graças dos fãs, que celebraram o jeitinho brasileiro do jornalista esportivo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/Instagram Montagem: Reprodução/Galvão Bueno e Carlo Ancelotti Galvão Bueno durante a transmissão na Neo Química Arena para sua estreia na Prime Video Reprodução: Amazon Prime Video Galvão Bueno Crédito: Renato Pizzutto/Band Galvão Bueno/Reprodução Galvão Bueno é anunciado no Amazon Prime Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

Galvão Bueno, cuja voz imortalizou os grandes feitos e vitórias do grande campeão brasileiro da F1 Ayrton Senna, volta à narração das corridas neste domingo (25) na Band, durante o GP de Mônaco. O corredor inglês da McLaren Lando Norris deu partida da pole position, seguido pelo monegasco da Ferrari Charles Leclerc.

Com exclusividade ao portal LeoDias, Galvão Bueno compartilhou a empolgação de voltar às telas em um GP da F1: “Estou curtindo muito estar aqui em Monaco. Depois de tantos anos trabalhando na Fórmula 1, estar aqui como espectador do Grande Prêmio é uma novidade, mas estou muito feliz em estar de volta! Vim a convite de parceiros, já encontrei amigos queridos e também farei meus comentários sobre os treinos e a corrida na Band! Só coisa boa!”.