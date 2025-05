Galvão Bueno questiona eleição de Samir Xaud na CBF: “Nenhuma experiência”

A escolha de Samir Xaud como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) gerou críticas por parte do narrador Galvão Bueno. No último domingo (25/5), durante o programa Galvão e Amigos, da Band, o comunicador colocou em dúvida a legitimidade e a qualificação da nova gestão.

“Para mim, essa eleição foi apenas protocolar. Ela foi quase uma aclamação de um jovem sem nenhuma experiência em direção de futebol, nem em clube nem em federação”, declarou Galvão.

Xaud, de 41 anos, é natural de Boa Vista, Roraima, e vinha se preparando para assumir a presidência da Federação Roraimense de Futebol (FRF) em 2027, em substituição ao pai, Zeca Xaud, que comanda a instituição há cerca de 40 anos. Médico especializado em infectologia e medicina esportiva, além de empresário no ramo esportivo, o novo dirigente deverá renunciar ao cargo na FRF para se dedicar integralmente à presidência da CBF.

Durante o programa, Galvão também questionou a composição da diretoria da nova gestão, citando ligações com administrações anteriores que, segundo ele, mancharam a imagem do futebol nacional. “A gente está vendo de novo a entrada de nomes ligados a administrações que foram, no mínimo, desonrosas para o futebol brasileiro”, afirmou.

Ainda assim, o narrador adotou cautela ao falar sobre o futuro do comando da entidade. “Eu defendo a tese de que ninguém deve acusar ou julgar ninguém antes que o trabalho seja feito. Então, vamos esperar para poder falar”, ponderou.

Apesar do tom moderado no início, Galvão encerrou sua análise com apreensão sobre o que pode estar por vir. “Mas quer saber de uma coisa? Tenho muito medo de estar certo naquilo que eu estou pensando agora. Não vai dar certo!”, concluiu.

