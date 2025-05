Gangue da falsa médica: enfermeira é indiciada por fraudar atestados

Uma enfermeira identificada como Thayla Laís é suspeita de participar do esquema protagonizado por Sophia Livas de Morais Almeida (foto em destaque), 32 anos, a falsa médica de Manaus (AM).

Informações da Polícia Civil revelam que o envolvimento de Thayla foi descoberto após os investigadores terem acesso a conversas no celular da falsa médica.

Os indícios apontam que a enfermeira facilitava a liberação de atestados e receituários fraudulentos. A coluna apurou que a funcionária assinava os documentos e adicionava carimbos digitais em nome do titular da clínica, sem que ele soubesse.

Além da mulher, o irmão de Sophia, identificado como Dib Almeida, também foi indiciado por participação no esquema de fraudes após se apresentar espontaneamente à delegacia. Ele foi à unidade sem a presença de defesa.

Os dois foram indiciados na quinta-feira (22/5) por furto qualificado, falsidade ideológica, falsificação de atestado, falsificação de documentos públicos e associação criminosa.

Dib Almeida

Ela usou uma foto do prefeito com a filha para fingir o parentesco

A mulher fingia ser sobrinha do prefeito

Falsa médica

Sophia, formada em Educação Física, construiu uma identidade fictícia como médica especializada em crianças e gestantes. Ela se infiltrou em grupos profissionais da saúde, chegando a integrar programas de assistência a crianças com doenças graves. Entre os casos apurados, ao menos duas crianças autistas receberam receitas de medicamentos controlados emitidas por Sophia, que não possuía habilitação médica.

Para reforçar sua farsa, Sophia usava jaleco branco, carimbos de médicas reais e frequentava plantões hospitalares, onde fazia registros fotográficos ao lado de pacientes em tratamento oncológico. Ela também dava aulas como “professora convidada” em faculdades e se apresentava como representante de um congresso de neurocirurgia marcado para julho, em Manaus.

Nas redes sociais, Sophia se promovia como uma médica humanizada, divulgando imagens e textos relacionados a supostos avanços científicos, como o Projeto Renomica Brasil, no qual afirmava participar de coletas para estudos sobre doenças cardiovasculares.

As investigações apontaram que Sophia obteve, dentro do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), o carimbo de uma médica real com quem compartilhava o mesmo primeiro nome. O carimbo foi utilizado para realizar consultas e emitir prescrições ilegais.