De acordo com a Polícia Civil, que batizou a operação de “garçom da maconha”, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, bem como de prisão preventiva, em duas casas.

A investigação apontou que o jovem vendia as drogas online e expunha as espécies de maconha com quantidade e preço em um menu, que chamava de “tabela da praia”, em alusão ao apelido.

O suspeito ainda exibia os tijolos da droga em fotos.

Além do “garçom da maconha”, outro homem, esse de 24 anos, foi preso. A polícia encontrou na casa dele porções de maconha, cocaína e “dry”, uma espécie de maconha modificada.