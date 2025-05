GCF: Artesanato acreano se destaca em evento internacional e movimenta R$ 20 mil na abertura

O artesanato acreano foi um dos grandes destaques na abertura das Sessões de Trabalho da Nova Economia Florestal, durante a 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e as Florestas (GCF Task Force), em Rio Branco.

Com itens como marchetaria, arte indígena, gamelas, brincos e colares, o estande da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) gerou R$20 mil em vendas apenas na primeira manhã do evento, que reúne representantes de 11 países.

Visitantes nacionais e internacionais elogiaram a beleza e autenticidade das peças, levando lembranças para casa e destacando o valor cultural do artesanato local.

O secretário Marcelo Messias comemorou os resultados e reforçou o reconhecimento do artesanato acreano em feiras nacionais. A diretora Patrícia Parente ressaltou o esforço da equipe na montagem do estande e a oportunidade de apresentar a cultura acreana a autoridades e turistas.

Artesãos como Antônio Geraldo Sobrinho, que trabalha com madeira de origem sustentável, também contribuíram com demonstrações ao vivo, valorizando ainda mais o caráter único e artístico das peças. O sucesso nas vendas reforça a importância econômica e cultural do artesanato para o estado.