GDF assina termo de cooperação com a Catedral de Brasília

O governador Ibaneis Rocha (MDB) participou da missa de Ordenação Sacerdotal, na Catedral Metropolitana de Brasília, no fim da manhã deste sábado (31/5). Após a celebração, Ibaneis assinou Termo de Cooperação entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e a igreja.

“A Catedral completa 55 anos hoje. Essa data calha muito com esse espírito que nós temos de união entre Estado e igrejas. Nada mais justo do que assinar esse convênio com aporte para a nossa querida e linda Catedral Metropolitana”, destacou Ibaneis.

O secretário de Cultura do DF, Cláudio Abrantes, informou que o DF repassará mensalmente fomento à entidade com objetivo de ajudar no custeio das despesas.

“Para que ela possa custear necessidades básicas de limpeza, manutenção, vigilância e outros serviços como a construção de um memorial e recursos aplicados em jardinagem, espelho d’água”, comentou o titular da pasta.

O cardeal Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo da Arquidiocese de Brasília, celebrou a assinatura do documento. “Esse convênio mostra a importância da Catedral. Todas as pessoas que visitam Brasília querem conhecer a Catedral. Se estabelece mais uma cooperação bonita entre o governo e a igreja”, disse o cardeal.

A parceria reconhece a importância histórica, cultural, turística e religiosa da Catedral, um dos marcos arquitetônicos emblemáticos de Brasília. Já existem acordos similares com outros museus, como o Memorial JK. Os locais recebem esse aporte do governo para manutenção.