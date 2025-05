General Dutra antecipa depoimento ao STF e é ouvido nesta sexta-feira

O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, antecipou seu depoimento e será ouvido no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (30/5).

O militar é uma das testemunhas de defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Dutra era esperado para depor na manhã de quarta-feira (28/5), mas não compareceu.

Diante da ausência, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, havia determinado que ele fosse intimado a comparecer obrigatoriamente na audiência marcada para segunda-feira (2/6). O general, no entanto, decidiu antecipar seu depoimento.

A defesa de Torres solicitou o depoimento do general por conta de uma reunião entre os dois, realizada em 6 de janeiro de 2023, na sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, em Brasília. O encontro não teve registro em ata — procedimento considerado padrão em reuniões institucionais.

Naquela mesma noite, Torres embarcou para os Estados Unidos (EUA). Dois dias depois, em 8 de janeiro, bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. A maioria dos envolvidos partiu justamente do acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, tema central da reunião entre Torres e o general Dutra.