Geraldo Alckmin cancela agenda oficial após sentir dores abdominais

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (MDB), foi atendido na manhã desta quinta-feira (29/5) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após relatar enjoo e dores abdominais.

Segundo a assessoria de imprensa da Vice-Presidência, Alckmin deu entrada na unidade para realização de exames médicos. Os primeiros resultados indicam um quadro de inflamação intestinal. Novas avaliações estão previstas ainda nesta tarde.

De acordo com colunista do Metrópoles, em razão do episódio, todos os compromissos previstos para o dia foram suspensos. Entre as atividades canceladas estavam reuniões com os deputados federais Pedro Campos (PSB-PE) e Jonas Donizette (PSB-SP), além de uma visita ao Ministério da Saúde.

Até o momento, não há previsão oficial de retorno às atividades.