Gisele Bündchen faz raro comentário sobre filho com Joaquim Valente

Gisele Bündchen deu detalhes sobre a maternidade após dar à luz seu filho com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Em entrevista à Vogue França, publicada na última terça-feira (27/5), a modelo contou sobre a nova rotina com o bebê. A famosa também é mãe de Benjamin Rein, de 15 anos, e Vivian Lake, de 12, frutos de seu casamento com o ex-marido, Tom Brady.

Na entrevista, ela revelou que o recém-nascido entrou em uma nova fase, o que lhe permitiu ter mais liberdade em relação à rotina. “Agora que meu pequeno dorme a noite toda, estou de volta ao controle da minha rotina”, explicou.

A modelo também falou sobre a importância de dormir bem durante a noite e como a chegada do bebê pode impactar o sono. “Como qualquer mãe de primeira viagem sabe, é incrível como o sono — ou a falta dele — pode mudar tudo. Me sinto muito grata: poder estar em casa com meus filhos e aproveitar cada momento com eles não tem preço.”

Bündchen ainda destacou que, atualmente, vive uma ótima fase da vida. “Sou grata por estar onde estou. Sinto que mereço isso”, refletiu.

No dia 11 de maio, Dia das Mães, Gisele fez uma bela publicação sobre a data comemorativa. “Ser mãe tem sido o meu maior presente. Uma jornada que me ensina, me transforma e me enche de gratidão todos os dias. A todas as mães por aí, o amor de vocês molda o mundo de formas que as palavras não conseguem descrever. Eu vejo vocês. Eu honro vocês”, declarou em um dos trechos.