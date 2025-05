Gladson anuncia R$1 milhão em investimentos para reformar escolas em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Camelí assinou, na manhã desta sexta-feira (30), durante agenda oficial no Vale do Juruá, a ordem de serviço para obras de manutenção preventiva e corretiva em cinco escolas da rede estadual de ensino em Cruzeiro do Sul. O investimento total é de R$ 1.010.326,56.

As unidades contempladas são as escolas Mustafa Almeida, Professor Visconde de Rio Branco, Francisco Albeci Brito da Silva, Governador Hugo Carneiro e São Raimundo. As intervenções fazem parte do plano estadual de investimentos em infraestrutura educacional, que abrange tanto escolas urbanas quanto rurais.

“O nosso compromisso é garantir uma educação de qualidade. Isso envolve contratação, capacitação e também a melhoria da estrutura das escolas. Só aqui em Cruzeiro do Sul estamos destinando mais de R$ 1 milhão para garantir espaços mais dignos para o ensino”, afirmou o governador Gladson Cameli durante a solenidade realizada na sede da Representação da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (RSEE).

O secretário estadual de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, destacou que os investimentos em infraestrutura escolar vêm sendo feitos em diversos municípios acreanos. “Estamos hoje aqui com essa ordem de serviço de mais de um milhão para escolas de Cruzeiro do Sul e também estivemos em Rodrigues Alves com ações semelhantes. Ainda hoje entregaremos uma escola em Mâncio Lima”, pontuou.

Gestores das escolas beneficiadas acompanharam a assinatura e celebraram a iniciativa. Josué Araújo, diretor da Escola Hugo Carneiro, ressaltou que a comunidade escolar aguardava há muito tempo pelas melhorias. “Essa reforma vai atender bem as nossas necessidades e tornar o ambiente mais acolhedor para os nossos alunos. Um espaço mais adequado contribui diretamente para a aprendizagem”, disse.

Já Madson Rafael do Nascimento, gestor da Escola Visconde do Rio Branco, localizada na zona rural, destacou a importância do olhar do governo para regiões mais afastadas. “Esse investimento mostra o olhar que o governo tem para nossas escolas, principalmente as da zona rural, que muitas vezes precisam de mais atenção em relação à infraestrutura”, afirmou.