Gladson Camelí entra na trend de versão bebê falante com IA: “Governador desde pequenininho”

O governador Gladson Camelí entrou na nova onda das redes sociais, que é se transformar em uma versão bebê por meio da Inteligência Artificial (IA). Em um vídeo publicado nas redes oficiais, nesta quarta-feira (28), o gestor do Acre mostra seu eu criança.

“Governador desde pequeninho! Entrei na trend com a ajuda da IA e um toque de bom humor. Olhá só o Gladson versão bebê… Já mostrando que queria cuidar do nosso Acre com amor desde cedo”, afirma.

O pequeno Camelí destaca em suas falas da força do Acre e de seu coração cheio de esperança. “Cada passo que damos hoje constrói o amanha das nossas crianças, da nossa gente… Estamos juntos cuidando da nossa terra, da nossa floresta e das nossas famílias. Vamos continuar firmes”, comenta.

Além do governador, celebridades e anônimos já aderiram à trend e publicaram suas versões nas redes. No universo sertanejo, a trend foi usada por famosos como Maiara e Maraisa, Thaeme, Zé Neto e Cristiano e Luan Pereira. No X (antigo Twitter), um vídeo com a versão baby da ex-presidenta Dilma Roussef também chamou atenção e já tem milhões de visualizações.

Veja o vídeo: