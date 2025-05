Gladson sanciona leis que reajustam salários de servidores do Judiciário, Aleac e TCE no Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas) sancionou nesta terça-feira (27) as leis que concedem reajustes salariais a servidores efetivos do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC). As normas foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado.

Para os servidores do Judiciário e da Aleac, o aumento definido foi de 4,83%. No caso do Judiciário, o reajuste entra em vigor a partir de 1º de abril de 2025, conforme alteração no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR). Já os servidores da Assembleia Legislativa terão os efeitos financeiros do reajuste contados retroativamente a partir de 1º de maio deste ano.

O maior percentual foi destinado aos servidores do Tribunal de Contas, que receberão um acréscimo de 10% no vencimento básico, com efeito retroativo a 1º de fevereiro de 2025. A nova legislação também promove mudanças estruturais no plano de carreira do órgão.

Entre as alterações no TCE, estão previstas a criação de novos cargos e funções, além da atualização de critérios para promoções e reposicionamento dos servidores nas tabelas salariais da instituição.