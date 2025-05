Na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (20), o governador Gladson Cameli voltou a exonerar e nomear servidores públicos comissionados do Governo.

As mudanças aconteceram em pastas como Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – (SEICT) e no Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

Veja a lista completa: