Gleici se manifesta após prisão de MC Poze e questiona superfaturamento de shows sertanejos

Acreana e vencedora do BBB18, Gleici Damasceno usou as redes sociais para se manifestar após a prisão do funkeiro MC Poze do Rodo. Em uma publicação feita no X (antigo Twitter), a influenciadora criticou o que considera ser uma seletividade nas ações policiais e questionou a ausência de investigações em outros setores.

“Vão prender os envolvidos na máfia dos shows sertanejos superfaturados que rola nas prefeituras do interior? Claro que não. Brancos demais, né?”, escreveu Gleici em tom de indignação.

A declaração veio após a repercussão da prisão de MC Poze, detido por desacato durante uma abordagem policial, segundo relatos divulgados na imprensa. A prisão gerou ampla mobilização nas redes, com fãs, artistas e influenciadores protestando contra o tratamento dado ao artista.

Gleici não foi a única a se manifestar, mas seu comentário chamou atenção pelo tom crítico ao que ela acredita ser uma diferença no tratamento dado a artistas negros da periferia em comparação com artistas sertanejos, frequentemente contratados por verbas públicas para shows em pequenas cidades.

Até o momento, o caso segue repercutindo nas redes sociais, com a hashtag #JustiçaPorPoze entre os assuntos mais comentados da plataforma.