gleisi-tenta-“pegar-carona”-em-lista-de-ancelotti-para-promover-lula

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, aproveitou a divulgação da primeira convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti para tentar promover as ações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O italiano apresentou, nesta segunda-feira (26/5), o nome dos atletas que irão disputar os próximos jogos contra Equador e Paraguai.

“O Ancelotti convocou a Seleção de Futebol, e o Lula bota em campo o elenco que reconstruiu o Brasil”, escreveu a petista no Instagram.

Entre as medidas, a ministra destacou o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a ampliação dos medicamentos da Farmácia Popular. Confira:

Gleisi Hoffmann é responsável pela articulação política do governo, com o intuito de facilitar a comunicação entre o Executivo com o Congresso Nacional, governos estaduais e municipais.

Ancelotti

Carlo Ancelotti chegou ao Brasil no último domingo (25/5) e será o novo técnico da Seleção Brasileira. O italiano apresentou já nesta segunda a sua primeira lista de convocados, deixando o atacante do Santos, Neymar, de fora.

Confira a lista:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians);

Laterais: Alex Sandro (Flamengo), Carlos Augusto (Inter de Milão), Wesley (Flamengo) e Vanderson (Monaco);

Zagueiros: Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Danilo (Flamengo);

Meias: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Éderson (Atalanta), Gerson (Flamengo);

Atacantes: Antony (Real Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vini Jr. (Real Madrid).