Globo conquista dezenas de prêmios em competições nos Estados Unidos

A TV Globo conquistou 21 prêmios na soma de duas competições ocorridas em Nova York nesses últimos dias – 15 deles só no ‘Telly Awards”, que contempla trailers, promos e chamadas de TVs do mundo inteiro, e 6 no “New York Festivals”, um dos eventos de mídia mais prestigiados do planeta.

Alvo de uma das premiações conquistadas no New York Festivals, ocorrido na quinta (22), a Olimpíada de Paris também foi um dos focos do Telly Awards, no início da semana, com a peça “Nem Todo o Brilho vem do Ouro”.

O Telly Awards rendeu ainda outros méritos a conteúdos criados para Esportes, para o especial Falas Negras (por Impacto Social), para o Caldeirão e o jornalismo.

Diretor da TV Globo e dos Estúdios Globo, Amauri Soares acompanhou as duas cerimônias.

O executivo ficou especialmente orgulhoso pelo trabalho iniciado em 2013, quando ainda assumia a direção de programação da Globo.

A ocasião marcou o início de uma nova era no setor de trailers, chamadas e promos da emissora, com investimentos na especialização de profissionais da casa em novas técnicas e conceitos de linguagem.

Esse processo incluiu programas de capacitação em texto e edição para toda a equipe, estágios em algumas das melhores produtoras de trailers de Los Angeles e a criação de uma rotina com reuniões semanais para a troca de ideias entre todos. Hoje, esse time comemora a conquista de estar entre os melhores do mundo no segmento.