Globo fatura R$ 4,1 bilhões no primeiro trimestre de 2025; um crescimento de 13%

A Globo começou 2025 com tudo. A empresa faturou R$ 4,1 bilhões no primeiro trimestre, um crescimento de 13% comparado ao mesmo período do ano passado. O Globoplay e o Premiere Play foram os grandes destaques: o primeiro ganhou 32% mais assinantes e o segundo, impressionantes 52%.

A receita com publicidade foi de R$ 2,7 bilhões, e com conteúdo e programação, R$ 1,3 bilhão. Parte desse sucesso veio com a incorporação da Telecine e a compra da Eletromidia, que ajudaram a trazer novas fontes de receita. As informações foram divulgadas pelo canal em um comunicado interno assinado por Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, do qual a coluna teve acesso.

Mas nem tudo são flores: os custos também aumentaram bastante — 22% a mais —, chegando a R$ 3,5 bilhões. Por isso, o lucro operacional caiu 20%, fechando em R$ 647 milhões. Mesmo assim, a Globo garante que está firme, se adaptando bem às mudanças do mercado.

E pra fechar: a empresa lançou seu novo relatório ESG, mostrando os avanços nas áreas social, ambiental e de governança. O chefão da Globo, Paulo Marinho, resumiu em comunicado interno a alguns funcionários da firma: “Estamos prontos para os próximos 100 anos!”.

Além dos bons números, a Globo está em clima de festa. Em 2025, a TV Globo completa 60 anos, e os Estúdios Globo fazem 30.