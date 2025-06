Governador do DF diz que alerta de embaixada dos EUA sobre cidades é “sem embasamento”

Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal, fez uma declaração sobre o alerta emitido pela embaixada dos Estados Unidos para que cidadãos americanos não visitem as cidades de Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá.

Ele disse: “Acho que eles deram uma declaração sem embasamento. Eu ando por todas essas cidades todos os dias, e a gente não vê falar de sequestro. Até os sequestros relâmpagos que existiam no passado desapareceram”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ibaneis Rocha. Reprodução: Instagram@ibaneisoficial Aviso no site da embaixada dos EUA no Brasil. Reprodução Voltar

Próximo

Segundo o governo americano, os perigos destas cidades são:

Crimes violentos, incluindo assassinato, roubo à mão armada e roubo de carros, podem ocorrer em áreas urbanas, de dia e de noite. Houve um sequestro com pedido de resgate de viajantes dos EUA. A atividade de gangues e o crime organizado são generalizados e frequentemente ligados ao tráfico de drogas recreativas. Agressões físicas, com uso de sedativos e drogas colocadas em bebidas, são comuns, especialmente no Rio de Janeiro. Criminosos visam estrangeiros por meio de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Funcionários do governo dos EUA são aconselhados a não usar ônibus municipais no Brasil devido ao sério risco de roubo e agressão, especialmente à noite.

O alerta emitido é de nível 4, o mais alto possível, e também inclui “qualquer lugar dentro de 160 km/100 milhas das fronteiras terrestres do Brasil com a Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela. Esta restrição não se aplica ao Parque Nacional do Iguaçu ou ao Parque Nacional do Pantanal” e “desenvolvimentos habitacionais informais, como favelas, vilas, comunidades ou conglomerados, a qualquer momento”.