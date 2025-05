Governo anuncia lista de cafés “fake” que são considerados impróprios para o consumo

O governo, através do Ministério da Agricultura, anunciou nesta sexta-feira (23/5) uma lista de marcas de café torrado consideradas impróprias para consumo.

Lotes de produtos das empresas Melissa, Pingo Preto e Oficial foram desclassificados para consumo. Eles eram comercializados como “pó para preparo de bebida sabor café”.

O produto é diferente do pó de café torrado, e pode confundir consumidores por tentar copiar embalagens de marcas já conhecidas, além de deixar a descrição contendo “pó para preparo de bebida sabor café” em letras pequenas.

Laboratórios analisaram os produtos, e detectaram materiais estranhos e impurezas acima do limite legal, que é de 1%. O nível de micotoxinas (substâncias tóxicas produzidas por fungos) também estava acima do tolerado.

Dentre os materiais estranhos encontrados estavam pedras, areias e sementes e grãos moídos pertencentes a outras espécies, como ervas daninhas. Cascas, folhas e galhos são considerados impurezas.

O Ministério da Agricultura já havia feito um comunicado em abril, avisando que produtos comercializados como “pó para preparo de bebida sabor café” não podem ser considerados alimentos.

É indicado que consumidores que compraram tais produtos parem com o consumo imediatamente. Também é possível pedir a substituição deles baseados nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.