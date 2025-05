Governo de Rondônia abre processo seletivo para engenheiros, arquitetos e desenhistas; salários até R$ 7,8 mil

A Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC-RO), em conjunto com a Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (SEGEP), publicou o Edital nº 126/2025 para a abertura de um Processo Seletivo Simplificado com 100 vagas temporárias para profissionais das áreas de engenharia, arquitetura e desenho técnico. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet entre os dias 30 de maio e 9 de junho de 2025, por meio do portal oficial do governo estadual.

Vagas e áreas de atuação

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Engenheiro Civil

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Mecânico

Arquiteto

Desenhista Cadista (nível médio)

Do total de vagas, 92 são destinadas a profissionais de nível superior para atuação na fiscalização de obras, elaboração de projetos e orçamentos, e desenvolvimento de sistemas de proteção contra incêndio em escolas da rede estadual. Outras 8 vagas são para o cargo de Desenhista Cadista, que exige ensino médio completo e curso técnico com domínio do software AutoCAD.

As vagas serão distribuídas em diversas cidades do estado, incluindo Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Cacoal, Guajará-Mirim, entre outras.

Remuneração e benefícios

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos. Os salários são:

R$ 7.829,48 para engenheiros, arquitetos e desenhistas mecânicos, acrescidos de auxílio alimentação, auxílio saúde e auxílio transporte.

R$ 1.832,42 para desenhistas cadistas, com os mesmos benefícios adicionais.

Processo de seleção

O certame será realizado em duas etapas:

Análise documental e dos títulos submetidos no ato da inscrição, de caráter classificatório.

Validação e pontuação da documentação, que incluirá comprovação de experiência profissional e cursos específicos, de caráter classificatório e eliminatório.

Não será cobrada taxa de inscrição, e a participação está condicionada ao envio eletrônico (upload) da documentação comprobatória em formato PDF.

Validade e contratação

Os contratos serão temporários com vigência inicial de um ano, podendo ser prorrogados por igual período, conforme a necessidade da administração pública. O prazo de validade do processo seletivo é também de um ano, contado a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Ações afirmativas

O edital prevê a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e pessoas negras (pretas e pardas), conforme a legislação vigente.

Inscrições

As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 30 de maio de 2025, no site:

🔗 https://sistemas.seduc.ro.gov.br/seletivo/web

Mais informações podem ser consultadas no edital completo: