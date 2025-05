Governo do Acre cria Comitê para promover oportunidades econômicas para pessoas LGBTQIA+

O Governo do Estado do Acre realizou, na última quinta-feira, 29, a 1ª Reunião do Comitê de Oportunidades Econômicas para Pessoas LGBTQIA+..

O comitê tem como objetivo orientar pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade e fomentar sua permanência e ascensão no mercado de trabalho. A criação do comitê segue a recomendação do Ministério Público do Trabalho, que destacou a importância de conscientizar para o combate à discriminação e promover a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho.

A reunião contou com a participação de representantes do governo do estado e do Ministério Público do Acre, e teve como objetivo fortalecer a parceria entre esses atores para promover a inclusão e o respeito aos direitos humanos.

A iniciativa é resultado de um plano de ação apresentado pelo Governo do Estado do Acre em 2023, que visa garantir a empregabilidade das pessoas LGBTQIA+. O plano foi apresentado em audiência pública realizada pelo Ministério Público Federal, Ministério do Trabalho no Acre e Ministério Público do Estado do Acre, durante a 16ª Semana Acreana da Diversidade.

Para Germano Marino, chefe da Divisão de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTI+ da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, a promoção de emprego e renda é uma questão de justiça social e de respeito aos direitos humanos. “A promoção de emprego e renda é uma questão de justiça social e de respeito aos direitos humanos para todas as pessoas, que deve ser uma prioridade para o Estado e para toda a sociedade, principalmente para grupos e populações que sofrem com o estigma do preconceito por orientação e identidade de gênero”, destacou.

Com a criação do Comitê de Oportunidades Econômicas, espera-se que as ações sejam mais eficazes e que as pessoas LGBTQIA+ possam ter acesso a oportunidades de emprego e renda dignas, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. A iniciativa do Governo do Estado do Acre é um passo importante para promover a inclusão e o respeito aos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+ no estado.